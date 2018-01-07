Пусть Бог благословит всех вас! Поздравление предстоятеля УПЦ с Рождеством

"Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Желаю всем здоровья, счастья, спасения! Желаю, чтобы тот мир, который принес на землю Сын Божий, который был воспет святыми ангелами в Святую Ночь, и радость, которая была возвещена людям через пришествие в мир Сына Божия, были в наших сердцах, в наших семьях, в нашей украинской державе. Пусть Бог благословит всех вас! С Праздником Рождества Христова!", — пожелал Предстоятель УПЦ.

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