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    Пусть Бог благословит всех вас! Поздравление предстоятеля УПЦ с Рождеством

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    Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова.
    Канал "Офіційний канал Центра інформації УПЦ" на Youtube

    "Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!

    Желаю всем здоровья, счастья, спасения! Желаю, чтобы тот мир, который принес на землю Сын Божий, который был воспет святыми ангелами в Святую Ночь, и радость, которая была возвещена людям через пришествие в мир Сына Божия, были в наших сердцах, в наших семьях, в нашей украинской державе. Пусть Бог благословит всех вас! С Праздником Рождества Христова!", — пожелал Предстоятель УПЦ.

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