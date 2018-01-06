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    История украинских карбованцев от Гройсмана

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    В обнародованном премьер-министром Владимиром Гройсманом коротком видео сообщается, что карбованец имел золотое обеспечение, а самой первой была купюра в 100 карбованцев.
    Facebook Владимира Гойсмана

    В пятницу, 5 января, исполнилось сто лет со дня появления первых украинских карбованцев, которые были выпущены в Украинской народной республике (УНР). Об этом в своем Facebook напомнил премьер-министр Владимир Гройсман.

    В обнародованном премьером видео сообщается, что карбованец имел золотое обеспечение, а самой первой была купюра в 100 карбованцев.

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    "Ровно сто лет в обращении появились 100 карбованцев — первые банкноты национальной валюты, разработка которого продолжалась после провозглашения Третьего Универсала УНР. Эта купюра — настоящее произведение искусства, автором которой является известный художник-график Георгий Нарбут. В оформлении банкноты художник использовал "трезубец Владимира Великого" и орнаменты в стиле украинского барокко", — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее НБУ выпустит обновленную банкноту номиналом 100 гривен. 

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