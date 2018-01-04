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    Соцсети бурно обсуждают новый "перл" Кличко

    (обновлено: )85761
    Пользователи соцсетей высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, который во время выступления забыл, как будет по-украински "звездное небо". По его мнению, словосочетание переводится как "зіркове нібо".
    bogdanich375/Youtube

    Выступая на Софийской площади в Киеве, Кличко обратил внимание жителей столицы на "километры гирлянд", которыми украшен Киев. При этом мэр города употребил словосочетание собственного сочинения: "зіркове нібо". Оговорка Кличко вызвала смех у собравшихся на площади киевлян.

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    kiev.informator.ua
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    На записи видно, что мэр растерялся, услышав реакцию публики. Через несколько секунд он услышал подсказку и поправился, сказав "небо". Однако это не сильно исправило положение, так как по-украински грамотно было бы сказать "зоряне небо".

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    Запись с выступлением градоначальника стала предметом насмешек в соцсетях. 

    Один из пользователей Facebook назвал бывшего боксера "птицей говоруном", а другой комментатор  — "гороховым шутом".

    В обсуждении к видео также выразили мнение, что самое страшное не то, что Кличко путается в словах. "Страшно то, что он путается в делах, и это отражается на столице", — говорится в одном из комментариев.

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