Соцсети бурно обсуждают новый "перл" Кличко

Выступая на Софийской площади в Киеве, Кличко обратил внимание жителей столицы на "километры гирлянд", которыми украшен Киев. При этом мэр города употребил словосочетание собственного сочинения: "зіркове нібо". Оговорка Кличко вызвала смех у собравшихся на площади киевлян.

На записи видно, что мэр растерялся, услышав реакцию публики. Через несколько секунд он услышал подсказку и поправился, сказав "небо". Однако это не сильно исправило положение, так как по-украински грамотно было бы сказать "зоряне небо".

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Запись с выступлением градоначальника стала предметом насмешек в соцсетях.

Один из пользователей Facebook назвал бывшего боксера "птицей говоруном", а другой комментатор — "гороховым шутом".

В обсуждении к видео также выразили мнение, что самое страшное не то, что Кличко путается в словах. "Страшно то, что он путается в делах, и это отражается на столице", — говорится в одном из комментариев.