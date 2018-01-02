Массовый побег из бразильской тюрьмы. Как полиция ловила беглецов

Заключенные устроили пожар, подпалив тюремные матрасы, тела погибших сильно обгорели. Сейчас проходит процедура идентификации. Как сообщает местный портал Майс Гояс, один из погибших был обезглавлен. Во время проверки в колонии были найдены два пистолета, один револьвер 38 калибра и различные самодельные ножи.

Во время бунта сбежали 106 человек, 29 были пойманы, поиск еще 77 продолжается. Еще 127 заключенных сбежали во время беспорядков, но вернулись добровольно после того, как ситуация успокоилась. Все раненые были госпитализированы, получили необходимую помощь и уже возвращены в колонию.

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