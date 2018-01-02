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    Появилось видео, как змея пожирает саму себя

    (обновлено: )29602
    В интернете размещено видео, на котором змея пытается проглотить саму себя. В ролике британец комментирует странное поведение пресмыкающегося, называя его "глупой змеей". Затем он надевает животное себе на шею.
    ViralHog/Youtube

    "Это мерзкое видео. Насколько надо быть наивным, чтобы считать, что это смешно, что это глупо, когда они сами виноваты, что они (змеи. — Прим. ред.) это делают с собой", — написал Aviation Compilation.

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    "Когда змеям становится слишком жарко, они сбиваются с толку и дезориентируются. Их ускоренный метаболизм также приводит к ложному чувству голода, и таким образом они начинают хотеть есть первое, что им попадается на глаза. В общем, в неволе змеи живут одни и им не дают достаточно еды в такой ситуации. В результате им приходится нападать на самих себя, пожирая свой хвост", — заявил Akrudibum Rum.

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