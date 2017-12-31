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    "Зоны безопасности" для женщин в центре Берлина

    (обновлено: )10201
    Меры безопасности приняты для того, чтобы избежать повторения событий двухгодичной давности, когда в канун нового 2016 года выходцы из Северной Африки и арабских стран нападали на женщин в Кельне и других городах Германии.
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    Во время мероприятий по случаю празднования Нового года в столице Германии Берлине площадь у Бранденбургских ворот впервые оборудуют "зонами безопасности" для женщин, сообщает Der Tagesspiegel.

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    Эти зоны будут представлять собой координационные центры, в которых специально обученные сотрудники смогут помочь женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств или приставаний.

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    Новые меры безопасности приняты для того, чтобы избежать повторения событий двухгодичной давности, когда в канун нового 2016 года выходцы из Северной Африки и арабских стран нападали на женщин в Кельне и других городах Германии.

    Организаторы призывают гостей, к которым будут приставать "агрессивные иностранцы", четко давать понять, что их действия неприятны, и обращаться за помощью к другим людям.

    Полицейский профсоюз Германии уже раскритиковал нововведение. "С ней (этой мерой. — Прим. ред.) мы как бы говорим, что есть зоны безопасности, а есть зоны опасности", — заявил его лидер Райнер Вендт, добавив, что тот, кто это придумал, совершенно не понимает политическую ситуацию в стране.

    У женщин есть право быть в безопасности в любом месте, отметил он.

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