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    Американец рухнул лицом в пол прямо во время свадебной церемонии

    (обновлено: )69
    В интернете широкую популярность приобрело видео, на котором один из гостей на свадьбе в США неожиданно падает на пол во время проповеди священника.
    Канал Noah Nicholls на Youtube

    Видеоролик под названием "я был на свадьбе и разбил себе лицо" собрал почти 1 млн просмотров. Его автор рассказал пользователям Reddit, что на самом деле произошло во время церемонии.

    "Пастор сказал, что выступит с быстрой 20-минутной проповедью, которая затянулась на 40 с лишним минут. У меня был ужасный завтрак, плюс я почти не спал. Я сжал колени и вскоре после этого очнулся на полу", — пишет он.

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    Автор ролика добавил, что получил довольно серьезные травмы: он сломал нос, сместил зуб и повредил челюсть. В конце видео его осматривают со словами "о нет!".

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