Американец рухнул лицом в пол прямо во время свадебной церемонии

Видеоролик под названием "я был на свадьбе и разбил себе лицо" собрал почти 1 млн просмотров. Его автор рассказал пользователям Reddit, что на самом деле произошло во время церемонии.

"Пастор сказал, что выступит с быстрой 20-минутной проповедью, которая затянулась на 40 с лишним минут. У меня был ужасный завтрак, плюс я почти не спал. Я сжал колени и вскоре после этого очнулся на полу", — пишет он.

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Автор ролика добавил, что получил довольно серьезные травмы: он сломал нос, сместил зуб и повредил челюсть. В конце видео его осматривают со словами "о нет!".