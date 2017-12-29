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    Ирина Луценко о санкциях против "ленивых" нардепов

    (обновлено: )3101
    По словам представителя президента в Раде, "чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания, например, отлучить от голосования, иметь возможность фракции, партии отозвать этих депутатов".
    Канал на Youtube "112 Украина"

    Заставить депутатов мобилизоваться и голосовать во время заседаний парламента смогут штрафные санкции: отлучение от голосования и предоставление фракции возможности отзыва таких депутатов, заявила представитель президента в Верховной Раде, супруга генерального прокурора Ирина Луценко.

    Комментарий Ирины Луценко. Видео
    Youtube "5 канала"
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    Она отметила, что существует закон о регламенте для того, чтобы наказывать каким-то образом народных депутатов или спикера парламента, представителей разных фракций (за кнопкодавство и нарушение регламента — Ред.).

    "Не хотят депутаты голосовать. Мы (коалиция — Ред.) голосуем. Нас не поддерживают другие представители. 226 голосов есть. Но эти голоса не всегда присутствуют в зале. Чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания. Например, отлучить от голосования, иметь возможность фракции, партии отозвать этих депутатов. Такой законопроект тоже не проголосован в Раде", — заявила Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

    На вопрос о том, кнопкодавила ли она сама, нардеп ответила отрицательно, несмотря на на то, что существует видео, которое это подтверждает.

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    "Это может быть старое видео. Я не кнопкодавила. Это может быть летом (8 созыв), был раз случай, я о нем призналась. Да, это было 5 законов, которых ожидало общество. Тогда этот момент был", — прокомментировала супруга Юрия Луценко.

    Напомним, в конце ноября Луценко была удостоена премии "Женщина III тысячелетия", что вызвало бурное обсуждение в соцсетях. 

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