Ирина Луценко о санкциях против "ленивых" нардепов

Заставить депутатов мобилизоваться и голосовать во время заседаний парламента смогут штрафные санкции: отлучение от голосования и предоставление фракции возможности отзыва таких депутатов, заявила представитель президента в Верховной Раде, супруга генерального прокурора Ирина Луценко.

Она отметила, что существует закон о регламенте для того, чтобы наказывать каким-то образом народных депутатов или спикера парламента, представителей разных фракций (за кнопкодавство и нарушение регламента — Ред.).

"Не хотят депутаты голосовать. Мы (коалиция — Ред.) голосуем. Нас не поддерживают другие представители. 226 голосов есть. Но эти голоса не всегда присутствуют в зале. Чтобы мобилизовать депутатов, надо придумать им какие-то наказания. Например, отлучить от голосования, иметь возможность фракции, партии отозвать этих депутатов. Такой законопроект тоже не проголосован в Раде", — заявила Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

На вопрос о том, кнопкодавила ли она сама, нардеп ответила отрицательно, несмотря на на то, что существует видео, которое это подтверждает.

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"Это может быть старое видео. Я не кнопкодавила. Это может быть летом (8 созыв), был раз случай, я о нем призналась. Да, это было 5 законов, которых ожидало общество. Тогда этот момент был", — прокомментировала супруга Юрия Луценко.

Напомним, в конце ноября Луценко была удостоена премии "Женщина III тысячелетия", что вызвало бурное обсуждение в соцсетях.