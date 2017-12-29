Водитель на ходу раскачал авто, чтобы скрасить плохой день

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости Украина. В Китае полиция задержала водителя, который на ходу раскачал свой автомобиль.
Кадры инцидента снял на свой видео-регистратор водитель авто, который ехал следом.
Watch: Tricycle driver has bad day, turns into a thrill seeker pic.twitter.com/593xFGUBt9— People's Daily,China (@PDChina) 27 декабря 2017 г.
Оказалось, что китаец раскачал трехколесный автомобиль - трицикл. Полиции он пояснил, что хотел порадовать себя в плохой день.
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