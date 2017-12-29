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29.12.201712:42
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    Водитель на ходу раскачал авто, чтобы скрасить плохой день

    (обновлено: )90
    Свидетелями опасного развлечения стали водители, ехавшие по дороге за раскачивающейся машиной. Прибывшая полиция допросила трюкача-любителя.
    В Китае водитель раскачал свое авто на ходу
    Видео People's Daily,China

    КИЕВ, 29 дек - РИА Новости Украина. В Китае полиция задержала водителя, который на ходу раскачал свой автомобиль.

    Кадры инцидента снял на свой видео-регистратор водитель авто, который ехал следом.

    Оказалось, что китаец раскачал трехколесный автомобиль - трицикл. Полиции он пояснил, что хотел порадовать себя в плохой день.

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