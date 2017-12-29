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    "Разгромили Деды Морозы". В Киеве побили окна и мебель еще в одной "наливайке"

    (обновлено: )10301
    В Киеве 28 декабря вечером на проспекте Правды люди в черном и в шапках Деда Мороза разгромили местную "пивнушку". Об этом сообщает "Киев оперативный" в Twitter.
    В Киеве Деды Морозы в черном разгромили пивнушку. Видео
    Видеоканал Kyiv Operativ

    "Около 20:30, на проспекте Правды, 2, произошло очередное нападение людей в черном (в шляпах Деда Мороза) на местную разливайку. Многие из людей, проходивших мимо были довольны погромом", — сказано в сообщении.

    Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

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    Отметим, что в пятницу, 22 декабря, группа неизвестных совершила еще один погром в "кофе-наливайке". Адрес заведения не уточняется. Также сообщалось, что на днях молодые люди в балаклавах разнесли "наливайку" в Соломенском районе Киева (на ул. космонавта Комарова).

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