"Разгромили Деды Морозы". В Киеве побили окна и мебель еще в одной "наливайке"

"Около 20:30, на проспекте Правды, 2, произошло очередное нападение людей в черном (в шляпах Деда Мороза) на местную разливайку. Многие из людей, проходивших мимо были довольны погромом", — сказано в сообщении.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Смотрите также: "Нацкорпус" в действии. Пришел, увидел, разгромил

Отметим, что в пятницу, 22 декабря, группа неизвестных совершила еще один погром в "кофе-наливайке". Адрес заведения не уточняется. Также сообщалось, что на днях молодые люди в балаклавах разнесли "наливайку" в Соломенском районе Киева (на ул. космонавта Комарова).