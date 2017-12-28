"За рулем сидел инопланетянин". На трассе Киев-Чоп въехали в полицейское авто

В среду вечером на автодороге Киев-Чоп автомобиль Volkswagen Passat совершил обгон на перекрестке. "Патрульные включили проблесковые маячки красного и синего цветов, включили сирену и дали указание водителю остановиться. Однако, нарушитель начал убегать. Ему удалось оторваться от преследования", — отмечается в сообщении.

Позже он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с патрульным автомобилем.

"Я сбоку сидел, а за рулем сидел инопланетянин", — пояснил патрульным водитель.

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В салоне никого кроме водителя не было, а пассажирские сиденья были завалены вещами.

На место вызвали следственно-оперативную группу, поскольку сотрудники патрульной полиции получили телесные повреждения. У них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.