наверх
28.12.201713:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    "За рулем сидел инопланетянин". На трассе Киев-Чоп въехали в полицейское авто

    (обновлено: )26260
    В среду вечером на автодороге Киев-Чоп автомобиль Volkswagen Passat убегал от преследования полиции, в результате чего совершил наезд на авто правоохранителей.
    Видео со страницы Патрульной полиции Львова в facebook

    В среду вечером на автодороге Киев-Чоп автомобиль Volkswagen Passat совершил обгон на перекрестке. "Патрульные включили проблесковые маячки красного и синего цветов, включили сирену и дали указание водителю остановиться. Однако, нарушитель начал убегать. Ему удалось оторваться от преследования", — отмечается в сообщении.

    Позже он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с патрульным автомобилем.

    "Я сбоку сидел, а за рулем сидел инопланетянин", — пояснил патрульным водитель.

    Смотрите также: "Группа поддержки", прибывшая не место ДТП в Киеве, напала на журналистку

    В салоне никого кроме водителя не было, а пассажирские сиденья были завалены вещами.

    На место вызвали следственно-оперативную группу, поскольку сотрудники патрульной полиции получили телесные повреждения. У них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Украинский военный на фоне флагов США и Украины
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Виктор Скаршевский
    Итоги-2017, прогнозы-2018