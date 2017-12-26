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    Неожиданная встреча. В России редкий леопард вышел к автомобилистам

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    В Нацпарке "Земля леопарда" заявили, что редкая кошка вышла из леса вплотную к автомобильной дороге и попала на камеру ехавшего мимо автомобилиста в Приморье. По данным экологов российских, это самка Leo 69F.
    Канал на Youtube Земля Леопарда

    Национальный парк "Земля леопарда" (Россия) опубликовал любительскую видеозапись, на которой ехавший по приморской трассе автомобилист запечатлел вышедшего из леса дальневосточного леопарда.

    Житель Нижнего Новгорода выгуливает леопарда на поводке
    Видео Григорий Вольгин
    В Нижнем Новгороде мужчина выгуливает леопарда на поводке

    "Земля леопарда" ранее сообщила, что самая редкая кошка Земли вышла из леса вплотную к автомобильной дороге и попала на камеру ехавшего мимо автомобилиста в Приморье. По данным экологов, это самка Leo 69F, известная с 2008 года.

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    Как видно на записи, леопард вышел из леса и встал у самого края обочины, разглядывая машины.

    "Прямо вот он, возле дороги. В машину как будто просится", — радостно комментирует автор видео.

    Постояв немного, животное собирается уходить, но поворачивает голову и еще некоторое время смотрит на дорогу и автомобилистов, а затем начинает шагать через снег вглубь леса.

    Через некоторое время леопард остановился, и автомобилисты стали сигналить, пытаясь привлечь его внимание, но безуспешно.

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