Презентация книги Владимира Борейко "Права природы и права животных". Онлайн

Во вторник, 26 декабря, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится презентация книги Владимира Борейко "Права природы и права животных".

Эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко представит свою новую книгу "Права природы и права животных". В издании дана история философии понятия прав природы и прав животных, рассказывается о западном опыте юридической защиты этих прав, анализируется, какие права могут быть предоставлены животным и экосистемам, рассказывается о движении за права природы и животных.

Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" базируется на принципе наличия у животных природных прав — это право на свободу и жизнь без страданий, но прямо на эти права не указывает ни одна статья закона. Экологи, зоозащитники отмечают, что сегодня назрела необходимость внесения изменений в Конституцию Украины относительно закрепления статуса животных как "существ, способных чувствовать", и конституционного закрепления обязанности государства обеспечивать благополучие животных и защиту от жестокого обращения. В первую очередь необходимо сменить правовой статус животного с "вещи" на "существо, способное чувствовать", т.е. перейти от антропоцентричного подхода в законодательстве к природоцентричному. Такие изменения помогут сформировать в Украине общество, которое уважает права животных.

Украине необходимо перенимать опыт Европы по данной проблеме. Так, Европейский парламент полностью запретил испытания косметических средств на животных. Согласно нормам ЕС запрещено использовать львов, медведей и других диких животных в цирках, нельзя держать собаку на ошейнике-удавке или использовать во дворе так называемый "невидимый забор", который бьет животное током. В Германии права животных с 2002 года защищаются Конституцией и Законом о Защите животных (Tierschutzgesetz), там действует специальная отрасль права — "Права животных". В Швейцарии в 2007 вступил в силу закон о правах животных и введен пост "адвокат животных". В парламенте Нидерландов представлена Партия для Зверей (Patij voor de Dieren), основной целью которой является улучшение прав животных.

Участники презентации:

Ася Серпинская, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины

Владимир Борейко, эколог, директор Киевского эколого-культурного центр

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 26 декабря в 13.00

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