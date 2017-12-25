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    Проблема Украины с долгами становится катастрофической. Мнение эксперта

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    Экс-министр экономики, экономический эксперт Виктор Суслов заявил, что особенностью 2017 года стало возобновление роста валового внешнего долга Украины.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "С 2014 года этот долг (валовой внешний долг) сокращался. На 1 января 2014 года он составлял 142 млрд долларов, на 1 января 2017 года — 113,6 млрд долларов. (…) За 10 месяцев текущего года он увеличился на 3,8 млрд долларов", — заявил Виктор Суслов в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Смотрите также: Экс-министр экономики подвел итоги 2017 года

    Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что валовой внешний долг Украины на 1 октября 2017 года составил 117,350 миллиарда долларов, что на 2,1% выше показателя по состоянию на 1 июля.

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