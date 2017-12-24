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    Появился момент прыжка аллигатора в лодку с туристами

    (обновлено: )59
    В американском штате Флорида аллигатор запрыгнул в лодку, в которой находились несколько туристов. По информации журналистов, в инциденте никто не пострадал.
    7 cty/Youtube

    Небольшой катер застрял в грязи, которая скопилась вдоль берегов реки, в нескольких метрах от отдыхающего аллигатора. Один из путешественников, Тайлор Хиндери, снимал пресмыкающееся на камеру телефона.

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    За кадром слышен голос, предположительно, хозяина лодки, который в шутку предположил: "Отсюда вы могли бы даже похлопать его по спине, не так ли?"

    Внезапно аллигатор поднимается и одним прыжком оказывается на лодке. Люди быстро переместились назад, а хищник пересек катер и, протиснувшись между перилами, спрыгнул в воду с другой стороны. 

    Видеозапись инцидента публикует Daily Mirror.

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