Появился момент прыжка аллигатора в лодку с туристами

Небольшой катер застрял в грязи, которая скопилась вдоль берегов реки, в нескольких метрах от отдыхающего аллигатора. Один из путешественников, Тайлор Хиндери, снимал пресмыкающееся на камеру телефона.

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За кадром слышен голос, предположительно, хозяина лодки, который в шутку предположил: "Отсюда вы могли бы даже похлопать его по спине, не так ли?"

Внезапно аллигатор поднимается и одним прыжком оказывается на лодке. Люди быстро переместились назад, а хищник пересек катер и, протиснувшись между перилами, спрыгнул в воду с другой стороны.

Видеозапись инцидента публикует Daily Mirror.