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Масштабный пожар на центральном рынке Запорожья. Слышны взрывы
17:32
20.12.2017
(обновлено:
19:38 20.12.2017
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В среду, 20 декабря, на центральном запорожском рынке "Анголенко" произошёл сильный пожар. Огонь охватил по меньшей мере два торговых ряда, заполненных товарами предпринимателей.
Видеоканал VMESTE Редакция на Youtube
На кадрах ЧП отчетливо слышны громкие хлопки и даже взрывы в объятых пламенем строениях.
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