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    Масштабный пожар на центральном рынке Запорожья. Слышны взрывы

    (обновлено: )33201
    В среду, 20 декабря, на центральном запорожском рынке "Анголенко" произошёл сильный пожар. Огонь охватил по меньшей мере два торговых ряда, заполненных товарами предпринимателей.
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    На кадрах ЧП отчетливо слышны громкие хлопки и даже взрывы в объятых пламенем строениях.

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