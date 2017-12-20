Масштабный пожар на центральном рынке Запорожья. Слышны взрывы

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В среду, 20 декабря, на центральном запорожском рынке "Анголенко" произошёл сильный пожар. Огонь охватил по меньшей мере два торговых ряда, заполненных товарами предпринимателей.