Пополнение в Николаеве. В зоопарке родился белый медвежонок

По словам Топчия, с лета внутри медвежатника были сооружены две звукоизоляционные стены, в берлоге установлено видеонаблюдение. С ноября вокруг него установлена "зона покоя и абсолютной тишины".

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"И вот, в ночь с 7 на 8 декабря свершилось! Сегодня нашему белому медвежонку уже 12 дней. У нас родилась двойня, но, как и в Берлинском зоопарке, в этом году, один малыш не был жизнеспособным, и Зефирка от него отказалась. Со вторым, слава Богу, пока все нормально. Не очень хорошее качество видео связано с тем, что в берлоге абсолютная темнота. И все же мы видели роды у белой медведицы и то, с какой нежностью и осторожностью мама ухаживает за малышом", — написал он на своей странице в Facebook.