Не трогай! В США брат заступился за сестру на соревнованиях по борьбе

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Как только начались соревнования малыш выбежал с криками "Не трогай мою сестру".

Под всеобщий смех и аплодисменты мальчика унесли. "Окей, это лучшее, что я когда-либо видел. Это было классно", — сказал один из зрителей.

В комментариях к видео пользователи похвалили мальчика, а сам ролик назвали "невероятно милым".

"Ах, слишком мило! Заступаться за свою сестру — правильно!" — пишет Кимберли Хардин-Фенн.

"Абсолютно очаровательно! Та забота, которую показал братик, любящий свою сестру… Не могу перестать смеяться", — пишет Куин Шепард.

Ранее сообщалось, что в Японии на спортивную площадку школы в городе Гинован упал иллюминатор от вертолета Сикорский, который используют американские военные. В результате ЧП один ученик школы получил травму руки.