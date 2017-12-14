наверх
14.12.201716:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Не трогай! В США брат заступился за сестру на соревнованиях по борьбе

    (обновлено: )171
    В американском городе Индиана младший брат заступился за сестру, которая принимала участие в школьных соревнованиях по борьбе.
    В США дошкольник заступился за сестру во время состязания по борьбе
    Скриншот видео

    Как только начались соревнования малыш выбежал с криками "Не трогай мою сестру".

    Под всеобщий смех и аплодисменты мальчика унесли. "Окей, это лучшее, что я когда-либо видел. Это было классно", — сказал один из зрителей.

    В комментариях к видео пользователи похвалили мальчика, а сам ролик назвали "невероятно милым".

    "Ах, слишком мило! Заступаться за свою сестру — правильно!" — пишет Кимберли Хардин-Фенн.

    "Абсолютно очаровательно! Та забота, которую показал братик, любящий свою сестру… Не могу перестать смеяться", — пишет Куин Шепард.

    Ранее сообщалось, что в Японии на спортивную площадку школы в городе Гинован упал иллюминатор от вертолета Сикорский, который используют американские военные.  В результате ЧП один ученик школы получил травму руки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: ключевые заявления
    Президент Польши Анджей Дуда
    Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину
    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу
    Национальный банк Украины
    Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер