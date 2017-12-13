В Харькове проходит встреча Порошенко и Дуды

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Харькове проходит встреча Петра Порошенко и Анджея Дуды, сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что после встречи в формате один на один состоятся переговоры в расширенном составе. Президенты Польши и Украины также встретятся с журналистами.

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Петр Порошенко отметил, что обсудит вопросы безопасности и обороны, а также координацию усилий для противодействия гибридной агрессии России.

Ранее сообщалось, что президенты в Харькове почтили память жертв тоталитарного режима.