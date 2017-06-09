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    Политолог: пик кризиса легитимности власти придется на 2019 год

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    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что общество все меньше принимает участие в политических процессах, что приводит к кризису легитимности власти.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Общество все меньше и меньше принимает участие в политических процессах. И уровень голосования, скорее всего, в таком случае будет не расти, а будет падать. (…) Это приводит к колоссальному кризису легитимности власти, всей системы управления", — заявил Руслан Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина

    "В 2019-2020 годах он (кризис легитимности власти — Ред.) достигнет пика", — добавил политолог.

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    Центр социальных исследований "София" ранее опубликовал итоги опроса: если бы в момент проведения исследования проводились парламентские выборы, то наилучшие шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы "Батькивщина" (за эту партию проголосовали бы 10,8% опрошенных, которые намерены прийти на участки), "Оппозиционный блок" (10,3%), БПП "Солидарность" (9,8%), Радикальная партия (7,8%), "За життя" (6,3%), "Самопомич" (6,2%), "Гражданская позиция" (5,6%). 

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