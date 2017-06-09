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    Момент убийства террористов в Лондоне

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    Лондон. Наезд авто на пешеходов (246)

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    В сети обнародовано видео убийства террористов в Лондоне. На кадрах видео полицийкие британской столицы застрелили троих террористов, совершивших серию атак в центре Лондоне в ночь с 3 на 4 июня.
    Канал CBS News на youtube

    За последние два с половиной месяца в Великобритании произошли три теракта. Вечером в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли, 18 человек остаются в критическом состоянии.

    Двадцать второго мая теракт произошел в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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    Двадцать второго марта произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

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