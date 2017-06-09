Новинский о необходимости досрочных выборов в Раду

Парламентские выборы в Украине необходимы для улучшения ситуации в стране, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

"Чем быстрее пройдут выборы в Верховную Раду, тем лучше для страны, потому что этот парламент — это парламент войны. Они настроены только воевать, а не строить и созидать", — заявил Новинский в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, по его словам, что большинство законопроектов, которые принимались нынешним парламентом, усугубляют разногласия в украинском обществе.

"Если проанализировать все законопроекты, которые принимает Верховная Рада, то там 70% политические, направленные на конфронтацию, в первую очередь с Россией, но никак не направлены на мир и созидание", — отметил нардеп.

Напомним, в марте текущего года президент Петр Порошенко категорически заявил, что досрочных парламентских выборов в Украине не будет.