"Докажите, что она пророссийская". Столкновения перед концертом Билык

Перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление и полицией, сообщил экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко, который инициировал бойкот концерта.

Он обвинил советника Главного Управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка в том, что он якобы спровоцировал конфликт.

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"Меня сильно избили. Затащили в толпу полиции. Били ногами в лицо и в спину. Если бы не закрывался руками, выбили бы зубы. Нахожусь в автобусе МВД. Ул. Космонавтов, 12. спровоцировал конфликт Руслан Форостяк", — заявил Стерненко.

В то же время, по информации СМИ, чуть более десятка активистов попытались прорваться в заведение, где выступала певица, однако охрана клуба и полиция не дали этого сделать. Затем бойкотирующие пытались забросать клуб яйцами, правоохранители пресекли и эти действия.

Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России самолетом из Москвы. Позже к заведению прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы. Митингующим также раздавали пиццу.