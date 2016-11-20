Опубликовано видео с места нападения на девушку-полицейскую в Киеве

Спикер киевской Нацполиции Оксана Блищик в Facebook подтвердила, что ночью в Киеве на Большой Васильковской пьяный прохожий ударил патрульную полицейскую.

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"Ночью патрульные оформляли ДТП без пострадавших на Большой Васильковской. На дорогу вышла компания мужчин. Патрульная попросила их освободить проезжую часть дороги. Возник конфликт. В результате один из мужчин ударил ее", — пишет Блищик.

В больнице девушке оказали необходимую помощь, сейчас ее состояние удовлетворительное.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Начато уголовное производство по ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы.