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    Опубликовано видео с места нападения на девушку-полицейскую в Киеве

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    Взрыв в здании полиции в Ровно (478)

    (обновлено: )223704
    В Киеве во время оформления ДТП пьяные прохожие избили девушку-полицейскую. Патрульной стало плохо, ее госпитализировали в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, ушиб плеча и бедра.
    Канал dtp.kiev.ua в Youtube

    Спикер киевской Нацполиции Оксана Блищик в Facebook подтвердила, что ночью в Киеве на Большой Васильковской пьяный прохожий ударил патрульную полицейскую.

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    "Ночью патрульные оформляли ДТП без пострадавших на Большой Васильковской. На дорогу вышла компания мужчин. Патрульная попросила их освободить проезжую часть дороги. Возник конфликт. В результате один из мужчин ударил ее", — пишет Блищик.

    В больнице девушке оказали необходимую помощь, сейчас ее состояние удовлетворительное.

    Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Начато уголовное производство по ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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