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    Украинский боксер Гвоздик победил в бою за титул NABF

    (обновлено: )318410
    Бронзовый призер Олимпиады-2012 украинец Александр Гвоздик победил малавийского боксера Айзека Чилембу в бою за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжелом весе.
    Boks/Youtube

    Десятираундовый бой, проходивший в Лас-Вегасе в андеркарте боя россиянина Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом, был остановлен судьей в конце восьмого раунда.

    Для Гвоздика эта победа стала 12-й в 12 боях на профессиональном ринге.

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    Чилемба потерпел 5-е поражение в 31 бою.

    В 2012 году Александр Гвоздик стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 81 кг. "Золото" завоевал российский боксер Егор Мехонцев. В финале соревнований россиянин победил представителя Казахстана Адильбека Ниязымбетова.

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