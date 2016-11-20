Украинский боксер Гвоздик победил в бою за титул NABF

Десятираундовый бой, проходивший в Лас-Вегасе в андеркарте боя россиянина Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом, был остановлен судьей в конце восьмого раунда.

Для Гвоздика эта победа стала 12-й в 12 боях на профессиональном ринге.

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Чилемба потерпел 5-е поражение в 31 бою.

В 2012 году Александр Гвоздик стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 81 кг. "Золото" завоевал российский боксер Егор Мехонцев. В финале соревнований россиянин победил представителя Казахстана Адильбека Ниязымбетова.