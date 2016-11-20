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    "Динамо" одержало победу над "Сталью". Комментарий Реброва

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    Футболисты киевского "Динамо" одержали победу над "Сталью" из Каменского в домашнем матче 15-го тура чемпионата Украины. Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров заявил, что игроки "в каждом поединке должны отдаваться на 200%".
    Ilya Guban/Youtube

    Игра, прошедшая в субботу в Киеве, закончилась со счетом 2:1 в пользу действующего чемпиона страны. В составе "Динамо" голы забили Евгений Хачериди (18-я минута) и Евгений Макаренко (50), у гостей точным ударом отметился Сильвано Комвалиус (56).

    Шахтер - Карпаты 2:1. Обзор матча
    Всё о футболе/Youtube
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    "Каждая игра для нас — решающая. И если мы — амбициозные, если мы хотим бороться за чемпионство, то в каждом поединке надо отдаваться на 200%. Сегодня у меня не было претензий по отдаче ребят.  Да, были ошибки, мы их разберем, как и игру в целом, но главное — взяли три очка и создали достаточно моментов. (…) Двигаемся дальше", — заявил на пресс-конференции главный тренер "Динамо" Сергей Ребров.

    В другом матче дня донецкий "Шахтер" в Харькове обыграл львовские "Карпаты" — 2:1. У "горняков" голы забили Дарио Срна (10), который не реализовал пенальти на 45-й минуте, и Факундо Феррейра (77). Автором гола в составе "Карпат" стал Павел Ксенз (19), на 47-й минуте получивший красную карточку.

    "Шахтер" набрал 41 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины, на 8 баллов опережая идущее вторым "Динамо".

    В других матчах тура "Александрия" на выезде одолела луганскую "Зарю" — 2:1, донецкий "Олимпик" в Сумах нанес поражение одесскому "Черноморцу" — 1:0.

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