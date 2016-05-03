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    Яценюк впервые после отставки появился на публике

    (обновлено: )147705
    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на пасхальные праздники впервые после своей отставки появился на публичных мероприятиях, сообщают СМИ.
    канал "112 Украина" в YouTube

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на пасхальные праздники впервые после своей отставки появился на публичных мероприятиях, сообщают СМИ.

    Ранее Яценюк обнародовал фотографии в Facebook, где он с семьей пришел посвятить пасхальную корзину в церковь на Аскольдовой могиле в Киеве.

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    В апреле Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Арсения Яценюка и назначила на пост главы кабмина Владимира Гройсмана, который был спикером парламента. Также Рада назначила новый состав правительства и утвердила программу его действий.

    Видео: канал "112 Украина" в YouTube.

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