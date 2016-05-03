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    Самолет Solar Impulse 2 на солнечных батареях приземлился в Аризоне

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    Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 в рамках кругосветного путешествия приземлился в Финиксе в штате Аризона. Накануне Solar Impulse 2 вылетел из калифорнийского Сан-Франциско.
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    Самолет, за штурвалом которого находился пилот Андре Боршберг, преодолел около 1,15 тысячи километров и совершил посадку в пригороде Финикса через 16 часов, сообщили авторы проекта в своем микроблоге в Twitter.

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    Перед тем как отправиться в Европу или Северную Африку через Атлантический океан, самолет совершит еще два перелета на территории США.

    Solar Impulse 2 прибыл в Калифорнию в конце апреля после трехдневного перелета через Тихий океан.

    Самолет Solar Impulse 2, который использует для полета только энергию солнца, начал кругосветное путешествие 9 марта 2015 года в Абу-Даби. Он уже посетил Оман (Маскат), Индию (Варанаси), Мьянму (Мандалай), Китай (Чунцин и Нанкин) и Японию (Нагоя), а в начале июля самолет прибыл на Гавайские острова, установив рекорд самого длительного безостановочного пребывания в воздухе, непрерывно пролетев более 120 часов. Сообщается, что батареи перегрелись и вышли из строя именно во время этого рекордного отрезка.

    Solar Impulse 2 был представлен общественности в апреле 2014 года и успешно испытан в июне. Вес воздушного судна составляет 2,3 тонны, размах монокрыла — 72 метра, на нем установлены 17,2 тысячи солнечных батарей, которые производят энергию для снабжения электромоторов летательного аппарата. Максимальная скорость самолета равна 140 километрам в час. Первый длительный полет летательного аппарата на солнечной энергии состоялся в апреле 2010 года.

    Видео: канал euronews (на русском) в Youtube.

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