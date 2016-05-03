Пожар на складе древесины в Томске с высоты птичьего полета

На утро воскресенья к ликвидации последствий возгорания были привлечены уже более 150 человек.

"Не меньше суток еще будет осуществляться проливка. Угрозы по-прежнему нет, но все тлеет, дымится. Сил для этого (для проведения работ) привлечено достаточно", – сообщил представитель МЧС РФ. Он отметил, что большую часть склада пожарным удалось отстоять. Ущерб, нанесенный пожаром, пока устанавливается.

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