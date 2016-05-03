наверх
10.03.201800:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    Пожар на складе древесины в Томске с высоты птичьего полета

    184
    В субботу вечером около поселка Причулымский Асиновского района загорелись пиломатериалы, хранившиеся на открытой площадке склада ЗАО "РосКитИнвест". Пожар был локализован в 19.00, его площадь составила 450 квадратных метров.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    На утро воскресенья к ликвидации последствий возгорания были привлечены уже более 150 человек.

    "Не меньше суток еще будет осуществляться проливка. Угрозы по-прежнему нет, но все тлеет, дымится. Сил для этого (для проведения работ) привлечено достаточно", – сообщил представитель МЧС РФ. Он отметил, что большую часть склада пожарным удалось отстоять. Ущерб, нанесенный пожаром, пока устанавливается.
    Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине