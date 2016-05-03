На Тайване археологи обнаружили древнюю мумию матери с ребенком

Согласно данным радиоуглеродного анализа, возраст мумий составляет примерно 4800 лет, сообщает агентство Reuters.

Рост матери составляет 1,6 метра, а младенца – 50 сантиметров. Ученые не смогли определить пол ребенка, но, судя по отсутствию сформировавшихся зубов, он был младенцем.

"Когда ее (мумию) обнаружили, все археологи были в шоке. Почему? Потому что мама смотрела на ребенка в ее руках", — сообщил один из сотрудников Тайваньского музея естественных наук.

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Кроме человеческих останков, археологи обнаружили также предметы быта.

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