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    На Тайване археологи обнаружили древнюю мумию матери с ребенком

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    Тайваньские археологи обнаружили 48 мумифицированных останков, среди которых останки матери, которая держит на руках младенца. Рост матери составляет 1,6 метра, а младенца – 50 сантиметров.
    Канал Recent Items на Youtube

    Согласно данным радиоуглеродного анализа, возраст мумий составляет примерно 4800 лет, сообщает агентство Reuters.

    Рост матери составляет 1,6 метра, а младенца – 50 сантиметров. Ученые не смогли определить пол ребенка, но, судя по отсутствию сформировавшихся зубов, он был младенцем.

    "Когда ее (мумию) обнаружили, все археологи были в шоке. Почему? Потому что мама смотрела на ребенка в ее руках", — сообщил один из сотрудников Тайваньского музея естественных наук.

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    Кроме человеческих останков, археологи обнаружили также предметы быта.

    Видео размешено в интернете на канале Recent Items на Youtube.

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