Украинско-польские учения ВВС "Безопасное небо 2015"

В учениях задействованы шесть украинских боевых и транспортных самолетов, сообщает канал Lviv ZIK на Youtube.

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"В соответствии с выделенными ресурсами, на сегодня заключено 32 договора с авиационными предприятиями Украины. Это даст возможность практически до конца года увеличить потенциал авиации на 10 процентов. Сегодня планируется еще 2 самолета Су-27 получить с авиационного завода. Процесс идет, процесс не останавливается. Этот вопрос сегодня один из основных — возвращение модернизированных, восстановленных самолетов в строй в авиационные бригады", — сказал начальник пресс-центра ВВС Украины Роман Юрчило.