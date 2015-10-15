В Хабаровске медведь ворвался в торговый центр

Найдя выход из здания, хищник направился в жилмассив в сторону улицы Флегонтова. Полицейские загнали зверя на территорию детского сада. В связи с тем, что бурый медведь получил ранение о разбитую стеклянную дверь и представлял реальную опасность для жизни и здоровья граждан, сотрудники полиции произвели несколько выстрелов на поражение, обезвредив хищника.

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Тушу убитого медведя полицейские передали прибывшим на место происшествия охотоведам. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, летом в Тбилиси многочасовой ливень привел к подтоплению нескольких районов города, в том числе зоопарка. Многим животным удалось сбежать из вольеров.