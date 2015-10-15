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    В Хабаровске медведь ворвался в торговый центр

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    В Хабаровске бурый медведь прибежал к торговому центру "Подсолнух" и, разбив стеклянную дверь, оказался внутри здания. В торговом центре находился только персонал супермаркета. Никто из них не пострадал.
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    Найдя выход из здания, хищник направился в жилмассив в сторону улицы Флегонтова. Полицейские загнали зверя на территорию детского сада. В связи с тем, что бурый медведь получил ранение о разбитую стеклянную дверь и представлял реальную опасность для жизни и здоровья граждан, сотрудники полиции произвели несколько выстрелов на поражение, обезвредив хищника.

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    Тушу убитого медведя полицейские передали прибывшим на место происшествия охотоведам. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

    Как сообщалось ранее, летом в Тбилиси многочасовой ливень привел к подтоплению нескольких районов города, в том числе зоопарка. Многим животным удалось сбежать из вольеров.

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