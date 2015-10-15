В Полтаве презентовали памятник Мазепе

Монумент высотой 3,2 метра и весом 2,5 тонны был создан скульптором Николаем Билыком и архитектором Виктором Шевченко. Его стоимость составляет 1,76 миллиона гривен, пишет издание "Полтавщина".

Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор на презентации памятника отслужил молебен по случаю этого события.

Монумент собирались установить в 2009 году за государственный счет, но денег из бюджета не выделили. Необходимую сумму собрали неравнодушные граждане, местный портал 0532.ua.

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