наверх
10.03.201803:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Полтаве презентовали памятник Мазепе

    (обновлено: )54815
    На Соборной площади Полтавы 14 октября состоялась презентация бронзового памятника гетману Ивану Мазепе. Его установят возле Святоуспенского собора в ноябре, когда будет подготовлен постамент.
    Александр Демидович/Youtube

    Монумент высотой 3,2 метра и весом 2,5 тонны был создан скульптором Николаем Билыком и архитектором Виктором Шевченко. Его стоимость составляет 1,76 миллиона гривен, пишет издание "Полтавщина".

    Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор на презентации памятника отслужил молебен по случаю этого события.

    Монумент собирались установить в 2009 году за государственный счет, но денег из бюджета не выделили. Необходимую сумму собрали неравнодушные граждане, местный портал 0532.ua.

    Смотрите видео: Ленин "золотой": снос памятника в Ильичевске

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине