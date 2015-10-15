Задержание пьяного начальника таможенного поста "Каховка"

"Сотрудники ГАИ устроили за беглым начальником погоню. Медицинское освидетельствование показало опьянение таможенника, превышающее допустимую норму почти в пятнадцать раз. Тот, в свою очередь, утверждал, что пил лишь компот", написал Наматуллаев.

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В сентябре автомобиль с пьяными военными был задержан на проспекте Шевченко в Одессе. За рулем находился комбриг 14-й бригады Константин Горло в чине полковника. На месте пассажира находился мужчина, представившийся генералом. Белый джип Mercedes, на котором ехали военные, заметили одесские активисты. Они вызвали на место полицию. Позже выяснилось, что второй задержанный — генерал Николай Петрушенко. Позже они были уволены из рядов ВСУ.

Видео обнародовано на канале ATR Channel в Youtube