Мемориал на месте убийства Немцова в Москве разобрали

В ночь на 28 марта в Москве начали разбирать импровизированный мемориал в память об убитом российском оппозиционере Бориса Немцова на Москворецком мосту.

Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину поздно вечером в пятницу, 27 февраля, на Большом Москворецком мосту в Москве. В материалах следствия сейчас фигурирует двойной мотив убийства политика. С одной стороны убийство Немцова организовала группа единомышленников, возмущенных его словами в поддержку карикатур французского журнала Charlie Hebdo, а с другой — среди этой группы были "заказчики" с деньгами, которые выделили на операцию крупную сумму. Согласно показаниям обвиняемых, данная сумма составляла 5 млн рублей.

Видео разбора мемориала появилось в сети. На нем видно, как около десяти мужчин собирают в мусорные пакеты цветы и лампадки, которые люди приносили на место убийство политика.

На днях неизвестные в "георгиевских шарфах" разгромили мемориал Немцова.

Российская оппозиция ранее предложила увековечить память Немцова, например, присвоить Большому Москворецкому мосту, где был убит оппозиционер, его имя и установить там памятный знак.

Смотрите видео: Пятеро обвиняемых в убийстве Немцова заключены под стражу

Ранее также сообщалось, что защита одного из обвиняемых в убийстве Бориса Немцова, предполагаемого исполнителя убийства Заура Дадаева, обжаловала его арест. Всего по делу об убийстве политика задержаны пятеро подозреваемых.

