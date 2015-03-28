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    Мемориал на месте убийства Немцова в Москве разобрали

    Тема:

    Годовщина убийства Бориса Немцова (251)

    (обновлено: )43122
    Видео разбора мемориала появилось в сети. На нем видно, как около десяти мужчин собирают в мусорные пакеты цветы и лампадки, которые люди приносили на место убийство политика.
    Канал на Youtube EuroMaydan

    В ночь на 28 марта в Москве начали разбирать импровизированный мемориал в память об убитом российском оппозиционере Бориса Немцова на Москворецком мосту.

    Дурицкая рассказала подробности убийства Немцова. Видео
    Канал tvrainru на YouTube
    Дурицкая рассказала подробности убийства Немцова

    Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину поздно вечером в пятницу, 27 февраля, на Большом Москворецком мосту в Москве. В материалах следствия сейчас фигурирует двойной мотив убийства политика. С одной стороны убийство Немцова организовала группа единомышленников, возмущенных его словами в поддержку карикатур французского журнала Charlie Hebdo, а с другой — среди этой группы были "заказчики" с деньгами, которые выделили на операцию крупную сумму. Согласно показаниям обвиняемых, данная сумма составляла 5 млн рублей.

    Видео разбора мемориала появилось в сети. На нем видно, как около десяти мужчин собирают в мусорные пакеты цветы и лампадки, которые люди приносили на место убийство политика.

    На днях неизвестные в "георгиевских шарфах" разгромили мемориал Немцова.

    Российская оппозиция ранее предложила увековечить память Немцова, например, присвоить Большому Москворецкому мосту, где был убит оппозиционер, его имя и установить там памятный знак.

    Смотрите видео: Пятеро обвиняемых в убийстве Немцова заключены под стражу

    Ранее также сообщалось, что защита одного из обвиняемых в убийстве Бориса Немцова, предполагаемого исполнителя убийства Заура Дадаева, обжаловала его арест. Всего по делу об убийстве политика задержаны пятеро подозреваемых.

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