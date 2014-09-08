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В Харькове обстреляли военкомат из гранатомета
18:11
08.09.2014
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Неизвестные обстреляли помещение военкомата из гранатомета около 04.00 утром в понедельник. Снаряд попал между первым и вторым этажом, в здании выбиты окна, осыпалась штукатурка, пострадавших нет.
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Теги:
Места
Харьков
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