наверх
10.03.201803:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Харькове обстреляли военкомат из гранатомета

    301
    Неизвестные обстреляли помещение военкомата из гранатомета около 04.00 утром в понедельник. Снаряд попал между первым и вторым этажом, в здании выбиты окна, осыпалась штукатурка, пострадавших нет.
    Youtube.com
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине