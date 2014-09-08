В Харькове обстреляли военкомат из гранатомета

301

Неизвестные обстреляли помещение военкомата из гранатомета около 04.00 утром в понедельник. Снаряд попал между первым и вторым этажом, в здании выбиты окна, осыпалась штукатурка, пострадавших нет.