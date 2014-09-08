Арсенал боеприпасов изъяли киевские милиционеры в остановленном авто

В Киеве на Броварском проспекте спецотряд дорожно-патрульной службы обнаружил в багажнике автомобиля Opel гранаты и другие армейские боеприпасы, сообщил в воскресенье отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

"Сегодня, 7 сентября, в 01:28 в дежурную часть Деснянского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве поступило сообщение от старшего инспектора специального отряда ГПС особого назначения при МВД о том, что на КП по Броварскому проспекту в направлении города Киев был остановлен автомобиль "Опель "Омега", в багажнике которого обнаружены гранаты, боеприпасы и сигнальные ракеты", — сказано в сообщении.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Деснянского райуправления милиции. "В ходе осмотра автомобиля в багажном отделенные стражами порядка обнаружено и изъято 229 патронов калибра 5,45 мм; два предмета, похожих на запалы от гранаты; два предмета овальной формы, похожих на гранаты РГД-5 и Ф-1; два предмета, похожих на дымовые шашки; два предмета, похожих на сигнальные ракеты и штык-нож", — отметили в милиции.

За рулем автомобиля находился 30-летний житель Черкасской области. Вместе с тремя знакомыми, по его словам, он ехал к подруге в столицу. Как объяснил задержанный, указанные предметы он получил в городе Бровары от знакомых своего родственника.

Изъятые предметы направлены на судебно-баллистическую экспертизу. Сведения о происшествии зарегистрированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет. Следствие продолжается.