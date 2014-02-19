МВД: повреждены офисы "УДАРа", "Свободы" и ПР в Днепропетровске

Фото Тимура Ибраимова

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Ярослава Кривцун. Неизвестные в ночь на среду подожгли офисы оппозиционной партии "УДАР", всеукраинского объединения "Свобода", а также повредили имущество в офисе Партии регионов в Днепропетровске и области, сообщает пресс-служба главного облуправления МВД Украины.



В ночь на среду неизвестный поджог офис партии "УДАР" в Кривом Роге (Днепропетровская область), поджог офиса этой партии произошел и в самом Днепропетровске. Утром в среду в городе также горел офис "Свободы". В офис правящей Партии регионов в Днепропетровске в ночь на среду бросили неизвестный предмет.



"В Днепропетровске и Кривом Роге (Днепропетровская область) поступили сообщения об умышленном повреждении имущества в офисах "УДАРа", "Свободы" и "Партии регионов", - сказано в сообщении.



В МВД Днепропетровской области также сообщили, что возгорания в офисах партий ликвидированы, пострадавших в результате этих инцидентов нет.

Милиция открыла дела и проводит проверку по фактам умышленного поджога.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, погибли 25 человек.