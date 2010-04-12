Янукович летает на Ил-62, которому уже несколько десятилетий - СМИ

КИЕВ, 12 апреля РИА Новости. Президент Украины Виктор Янукович в качестве президентского самолета использует Ил-62, которому уже несколько десятилетий, сообщает в понедельник газета "Сегодня" со ссылкой на источник в администрации президента.

"В хорошие времена при Кучме"Ила" было два, но затем при Ющенко один сломался. А тот, что остался, конечно, допотопный, но летает", - рассказал собеседник.

По данным издания, 11 апреля, в воскресенье, Янукович вылетел в США именно на этом самолете.

Другие официальные лица Украины пользуются для своих перелетов самолетом Ту-134, который является ровесником президентского самолета. По информации "Сегодня" авиаперевозками высших чиновников страны занимается предприятие "Украина". В его парке есть Ту-134, Ил-62, Як-40 и Ан-74ТК-300 .

"Да, эти машины имеют весьма почтенный возраст, но они мало нагружены, у них небольшое время налета. К тому же все агрегаты, которые там установлены, - самой лучшей категории: требования к ним несколько жестче, чем к обычному самолету", - сообщил экс-сотрудник Госавиаадминистрации.

Он подчеркнул также, что к каждому полету ведется тщательная подготовка, проверяется машина и экипаж.

"В большинстве случаев у президента есть основной и резервный самолет - они готовятся параллельно. Резервный находится в горячем дежурстве и всегда готов взлететь", - добавил собеседник газеты.

Издание "Сегодня" сообщает, что правительство Украины имеет современный самолет. В 2007 году было оплачено $60 млн. за аэробус А-319-115XCJ для Ющенко.

Собеседник газеты рассказал, что "какое-то время этот аэробус даже стоял в "Борисполе", но там надо было сделать салон, установить связь, и его якобы в 2008 году отправили за границу - вроде бы в конце 2009 года его доделали, но когда выкатывали из ангара, повредили".

Экс-сотрудник Госавиаадминистрации заявил, что "аэробус есть, но он пока за пределами Украины".

По неподтвержденным данным, новый аэробус находится за границей из-за проблем с окончательной оплатой, которые возникли в конце 2009, но в Госуправлении делами это не подтверждают.