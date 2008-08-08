Госгорпромнадзор запретил ведение работ на трех шахтах в Донецкой обл

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости, Анна Иванова. Госгорпромнадзор Украины запретил ведение работ на трех шахтах государственного предприятия "Орджоникидзеуголь" в Донецкой области, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства в пятницу.

Специалисты Енакиевской государственной горнотехнической инспекции Госгорпромнадзора запретили горные работы на шахтах "Ольховатская", "Булавинская" и "Полтавская" по результатам проверок.

По информации ведомства, основными причинами для запрета работ стали нарушения противопожарной безопасности, истечение срока службы подвесных устройств и парашютов для подъема людей и грузов, а также нехватка индивидуальных средств защиты для горняков и отсутствие средств ведения буровзрывных работ.

К административной ответственности привлечены главный инженер шахты "Ольховатская", директор угольного предприятия шахты "Булавинская", директор шахты, главный инженер, главный механик, начальник и заместитель начальника участков шахты "Полтавская".

"На всех предприятиях объединения аппаратура автоматического газового контроля отслужила установленные сроки... Приобретено лишь 20 процентов от необходимого количества специальной одежды и обуви. Проблемой остается обеспечение горняков индивидуальными средствами защиты. Ни одна из шахт объединения не обеспечена необходимым количеством оборудования для осуществления прогноза опасности и предупреждения внезапного выброса", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба отмечает, что одной из главных причин большинства выявленных нарушений является недофинансирование со стороны Министерства угольной промышленности Украины.

В ГП "Орджоникидзеуголь" входят шахты "Булавинская", "Енакиевская", "Ольховатская", "Полтавская", "Углегорская" и имени Карла Маркса.