Бывшие беспризорники Донецкой области покорили Эльбрус

ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости, Анна Иванова. Группа бывших беспризорников и наркоманов, которые являются воспитанниками крупнейшего в Украине мариупольского детского реабилитационного центра "Республика Пилигрим", совершила восхождение на Эльбрус, сообщает информационный отдел фонда "Пилигрим" в пятницу.

Поход длился две недели, из которых десять дней заняла акклиматизация в районе Безенги.

"Часть подростков за 300 метров до вершины из-за усталости были вынуждены вернуться в лагерь. На вершину Европы взошли всего три воспитанника "Республики Пилигрим", хотя в восхождении принимали участие десять бывших беспризорников и наркоманов возрастом от 13 до 16 лет", говорится в сообщении.

Директор детского центра "Пилигрим" Геннадий Мохненко уверен, что восхождение на Эльбрус поможет подросткам "не сдаваться и делать правильный выбор".

На следующий год воспитанники центра запланировали взойти на гору Арарат.