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    Новости Украины

    Бывшие беспризорники Донецкой области покорили Эльбрус

    (обновлено: )8
    Поход длился две недели, из которых десять дней заняла акклиматизация в районе Безенги. На следующий год воспитанники центра запланировали взойти на гору Арарат.

    ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости, Анна Иванова. Группа бывших беспризорников и наркоманов, которые являются воспитанниками крупнейшего в Украине мариупольского детского реабилитационного центра "Республика Пилигрим", совершила восхождение на Эльбрус, сообщает информационный отдел фонда "Пилигрим" в пятницу.

    Поход длился две недели, из которых десять дней заняла акклиматизация в районе Безенги.

    "Часть подростков за 300 метров до вершины из-за усталости были вынуждены вернуться в лагерь. На вершину Европы взошли всего три воспитанника "Республики Пилигрим", хотя в восхождении принимали участие десять бывших беспризорников и наркоманов возрастом от 13 до 16 лет", говорится в сообщении.

    Директор детского центра "Пилигрим" Геннадий Мохненко уверен, что восхождение на Эльбрус поможет подросткам "не сдаваться и делать правильный выбор".

    На следующий год воспитанники центра запланировали взойти на гору Арарат.

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