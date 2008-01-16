Польша планирует в январе провести переговоры о пограничном движении

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Польша настроена в январе провести переговоры с Украиной относительно согласования проекта соглашения о местном пограничном движении и подписать его в феврале. Об этом сообщил посол Польши на Украине Яцек Ключковский в среду на встрече с директором департамента консульской службы МИД Украины Борисом Базилевским.

С 1 января 2008 года ряд европейских стран присоединились к Шенгенскому соглашению. Среди этих стран Польша, Венгрия и Словакия имеют общую границу с Украиной. В конце 2007 года Украина подписала соглашения о малом приграничном движении со Словакией и Венгрией, тогда как Польша затормозила этот процесс.

"Базилевский выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась на пунктах пропуска через общую государственную границу после присоединения Польши к Шенгенскому соглашению, и отметил необходимость активизации переговорного процесса и скорейшего заключения двустороннего соглашения о правилах местного пограничного движения", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Жители приграничных районов Львовской области в первые дни нового года, после присоединении Польши к Шенгенской зоне блокируют пункты пропуска на украинско-польской границе, требуя немедленного подписания соглашения о малом приграничном движении между двумя странами, которое позволит им, как и ранее, въезжать на польскую территорию по облегченной процедуре, отмененной с выступлением этой страны в Шенген.

Львовский облсовет 12 января направил правительству Польши обращение, в котором выразил озабоченность затягиванием подписания договора о малом приграничном движении, поскольку проект украинско-польского договора длительное время находился на согласовании в соответствующих ведомствах Польши, где находится и по сегодняшний день.

В среду в ходе беседы Базилевского и Ключковского также состоялось обсуждение вопросов относительно обеспечения условий работы Генерального консульства Польши в Львове и создание благоприятных условий для посещения болельщиками матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Евро-2012 пройдет на Украине и в Польше. На Украине матчи должны состояться на стадионах Киева, Донецка, Львова, Днепропетровска. В резерве находятся Харьков и Одесса.