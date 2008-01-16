Тесты в вузы на украинском языке нарушают права абитуриентов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости, Дмитрий Жмуцкий. Единое тестирование абитуриентов, которое в наступившем году станет основным способом поступления в вузы Украины, должно проводиться не только на украинском языке, иначе конституционные права жителей Крыма будут грубо нарушены, говорится в письме депутата Верховной Рады Украины, председателя Крымского республиканского комитета Компартии Леонида Грача премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.

"В Крыму 95% школьников обучаются на русском языке. Свободное изучение русского языка и обучение на нем гарантируется конституциями Украины и Автономной Республики Крым", - отметил депутат.

По его словам, проведение внешнего независимого оценивания только на украинском языке является грубым попранием конституционных прав крымчан, глубоко затрагивает этнические чувства учеников и их родителей, а также является необъективным".

Министерство образования Украины 27 декабря 2007 года установило порядок поступления в высшие учебные заведения, предусматривающий единое тестирование абитуриентов по украинскому языку и литературе, иностранной литературе, истории Украины, всемирной истории, математике, биологии, физике, химии, географии, основам экономики и основам правоведения.

Тестирование будет проводить подразделение Министерства образования - Украинский центр оценивания качества образования. Предполагается, что тестирование будет вестись на украинском языке.

"Сложившаяся ситуация может привести к межэтническому противостоянию и резкому повышению социально-политической напряженности в Крыму", - полагает Леонид Грач. В письме депутат обратился к Юлии Тимошенко с просьбой "принять соответствующее решение Кабинета Министров о проведении оценивания на русском языке".

Председатель Верховного совета Крыма Анатолий Гриценко ранее заявил, что Министерство образования Украины должно проводить тестирование абитуриентов не только на украинском, но и на русском и крымскотатарском языках. По его мнению, тестирование только на украинском ограничивает возможности крымчан, закончивших русскоязычные школы, поступать в вузы.