Ющенко требует ускорить процесс перехода на профессиональную армию

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Президент Украины Виктор Ющенко не доволен темпами перехода армии на профессиональную основу, который должен завершиться к 2010 году.

"Если переход на контрактную армию будет осуществляться такими темпами, как он происходит в последние годы, Украина не перейдет на контрактную армию еще много и много лет", - сказал Ющенко в среду на совещании в министерстве обороны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Ющенко высказал серьезные опасения в отношения боеготовности армии. "Меня не устраивает уровень боеспособности украинской армии", - сказал он. По его словам, повышение боеспособности должно стать главным приоритетом для министра обороны Юрия Еханурова и Генерального штаба.

Ющенко снова отметил необходимость нормального финансирования армии, сделав особый акцент на осуществлении структурных изменений. "Без изменений структуры не будет прогресса, но, если мы переходим на политику изменений, то эти изменения нужно финансировать", - сказал он.

В связи с этим президент поставил задачу более рационально использовать выделяемые на Вооруженные силы средства.

Глава государства также коснулся проблемы утилизации излишних боеприпасов. "Ни одна страна Европы не имеет этой проблемы в таком масштабе, как Украина", - сказал он.

После развала СССР Украина получила огромный арсенал вооружений, которое во многом на сегодня является устаревшим. Страна испытывает трудности с хранением боеприпасов. Произошло уже несколько взрывов складов боеприпасов. Украина в вопросе утилизации вооружений, в основном, рассчитывает на иностранную помощь.