RosUkrEnergo в I квартале будет поставлять Украине российский газ тоже

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Швейцарская RosUkrEnergo AG в первом квартале 2008 года будет поставлять Украине в том числе российский газ для восполнения топливного баланса республики в связи с сокращением объемов поставки среднеазиатского газа, заявил РИА Новости исполнительный директор трейдинговой компании Константин Чуйченко.

"В январе текущего года произошло снижение объемов поставки природного газа из Центральной и Средней Азии в связи с аномально холодной погодой. Снижение поставок относительно плановых объемов составляет около 40 миллионов кубометров в сутки", - сказал собеседник агентства.

С 2007 года RosUkrEnergo, 50% которой принадлежит "Газпрому", перешла к поставкам на Украину только среднеазиатского газа. До этого компания смешивала в трубе российский и среднеазиатский газ, затем российское "голубое топливо" было исключено из поставок.

"Для обеспечения бесперебойных поставок природного газа и восполнения баланса газа Украины в январе 2008 года компания RosUkrEnergo приобрела российский газ в соответствии с действующим контрактом и формулой цены, согласованной сторонами в январе 2006 года", - добавил представитель трейдинговой компании.

Входящий в состав правления "Газпрома" Чуйченко сообщил, что в первом квартале текущего года цена закупки российского газа, рассчитанная по формуле, составляет 314,7 доллара за тысячу кубометров. На 16 января 2008 года объем российского газа, поставленного компанией RosUkrEnergo потребителям Украины, составил около 740 миллионов кубометров.

"При этом необходимо отметить, что просроченная задолженность компании "Укргаз-Энерго" перед компанией RosUkrEnergo в настоящее время составляет 830 миллионов долларов, что в свою очередь приводит к формированию задолженности компании RosUkrEnergo перед группой "Газпром", - заявил он.

В октябре прошлого года "Газпром" заявлял, что сократит поставки природного газа для Украины в случае непогашения до 1 ноября 2007 года задолженности хозяйствующих субъектов республики в размере 1,3 миллиарда долларов. Но в начале ноября украинская сторона полностью погасила долги за поставки газа в 2006 и 2007 годах.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил РИА Новости факт поставок российского газа на Украину.

"Действительно, в январе текущего года "Газпром" по подписанному ранее контракту поставляет газ российского происхождения компании RosUkrEnergo на границе России и Украины для компенсации выпадающих объемов центральноазиатского газа. Объем поставок на данный момент составил около 740 миллионов кубометров газа. Прямые поставки газа на Украину "Газпром" не осуществляет", - сказал он.

С 2006 года "Газпром" установил цену на газ для Украины в размере 230 долларов за тысячу кубометров. Благодаря привлечению посредника - компании RosUkrEnergo, которая смешивала в трубе российский газ со среднеазиатским, цена на границе составляла 95 долларов за тысячу кубометров. С 1 января 2007 года в связи с удорожанием туркменского газа цена для Украины поднялась до 130 долларов за тысячу кубометров. В начале декабря "Газпром" подписал контракт с Украиной, согласно которому цена газа на границе РФ и Украины в 2008 году составит 179,5 доллара за тысячу кубометров.