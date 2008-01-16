КИУ предлагает вернуть "мажоритарку" на выборах в местные советы

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости, Юлия Городинская. Комитет избирателей Украины - влиятельная общественная организация, осуществляющая мониторинг избирательного процесса в стране, - предлагает вернуться к мажоритарной системе выборов в местные органы власти.

"Мы рекомендуем проводить выборы депутатов местных советов по разным системам. В областные и городские советы областных центров должны проходить по пропорциональной системе открытых списков. В другие местные советы - по мажоритарной системе", - заявил в среду на международной конференции "Европейский демократический опыт и развитие избирательного законодательства Украины" глава КИУ Игорь Попов.

Кроме того, по его словам, выборы в различные органы власти должны быть разведены во времени, так как их одновременное проведение усложняет организацию и контроль.

На Украине выборы в парламент и местные органы власти с 2006 года проводятся по пропорциональной системе. До этого выборы в Верховную Раду проводились по смешанной системе - половина депутатского корпуса избиралась по партийным спискам, половина - по мажоритарным округам, местные органы власти избирались по мажоритарной системе.

Попов также отметил, что выборы в Верховную Раду должны проводиться по открытым спискам, что, по мнению КИУ, должно способствовать решению проблемы чрезмерной централизации партий.

По его словам, в избирательном законодательстве следует отменить норму об исключении из списков избирателей, которые за три дня до выборов не вернулись на родину из-за границы. Соответствующие списки подаются Государственной пограничной службой Украины. "Практика показала, что данную норму выполнять практически не возможно", - сказал Попов.

Также, по его мнению, не нужна законодательная норма о компенсации политическим партиям, прошедшим в парламент, расходов на избирательную кампанию из государственного бюджета.

Попов особо подчеркнул, что избирательные комиссии - как ЦИК, так и комиссии на местах - должны формироваться исключительно из числа специалистов, а не по политическим критериям. По его словам, эта норма делает ЦИК заложницей политических интриг.

Центральная избирательная комиссия формируется политическими силами, представленными в парламенте. Каждая политсила, имеющая фракцию в Раде, делегирует в ЦИК своих представителей пропорционально своему представительству в законодательном органе. Всего в комиссии 15 человек. Аналогичным образом происходит формирование окружных и участковых избиркомов.