Яценюк высказывается за изменение законодательства о референдумах

КИЕВ, 16 янв - РИА Новости, Юлия Городинская. Спикер Верховной Рады Украины Арсений Яценюк высказывается за скорейшее внесение изменений в национальное избирательное законодательство в части проведения референдумов.

"Фактически, одна из главных форм волеизъявления украинского народа не прописана в украинском законодательстве. Мы, фактически, лишены условий правого регулирования как такового", - сказал Яценюк на брифинге в среду.

По украинскому законодательству, результаты референдума должны быть имплементированы решением парламента. Так, результаты инициированного президентом Леонидом Кучмой референдума 2000 года по вопросу об изменениях в Конституцию, касающихся парламента, не были утверждены Верховной Радой.

Нынешний президент Виктор Ющенко также хочет вынести на референдум конституционные изменения, касающиеся отмены депутатской неприкосновенности, сокращения численности депутатского корпуса, создания двухпалатного парламента. На референдуме также должен решаться вопрос о присоединении Украины к НАТО.

Яценюк подчеркнул, что изменения в Конституцию должны приниматься на основе консенсуса. "Конституция не может быть для власти или оппозиции, поэтому все изменения в этот важный документ должны приниматься исключительно на основе консенсуса всех политических сил. Кроме того, только на основе такого консенсуса может быть принята новая редакция Конституции или изменения к действующей Конституции", - сказал он.

Украинская Конституция был принята 28 июня 1996 года. На сегодня действует редакция Основного закона, принятая в конце 2004 года и вступившая в силу с 1 января 2006 года. По ней Украина является парламентско-президентской республикой, тогда как до этого она была президентско-парламентской. Специалисты считают, что нынешний вариант Основного закона является несовершенным, и считают вероятным внесение изменений в Конституцию Украины.