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    Украина примет решение о НАТО после референдума - Чалый

    Тема:

    Отношения Украины и НАТО (319)

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    Решение о возможном вступлении Украины в НАТО будет принято с учетом результатов всенародного референдума по этому вопросу, заявил заместитель главы секретариата президента Украины Александр Чалый.

    КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Решение о возможном вступлении Украины в НАТО будет принято с учетом результатов всенародного референдума по этому вопросу, заявил на брифинге в среду заместитель главы секретариата президента Украины Александр Чалый.

    "В НАТО вступают не правительства, а народы", - сказал Чалый, напомнив о консенсусе политических сил страны по вопросу референдума о вступления в НАТО.

    По его словам, результаты референдума будут также очень важны для альянса при принятии решения по Украине.

    Чалый сообщил, что в утвержденной в среду программе деятельности правительства предусмотрено существенное увеличение средств на проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о деятельности НАТО и сотрудничестве Украины с альянсом.

    По словам премьер-министра Юлии Тимошенко, в этой программе были учтены все инициативы президента. Ющенко является сторонником вступления страны в североатлантический альянс, в то время как большинство населения страны в настоящее время выступают против интеграции Украины в НАТО.

    Чалый напомнил о письме Ющенко, Тимошенко и спикера парламента Арсения Яценюка на имя генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп Схеффера, в котором высказывается надежда, что Украина присоединится к Плану действий относительно членства (ПДЧ) на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года. В этой связи он отметил, что на сегодня все возможности формата интенсифицированного диалога с альянсом исчерпаны, и потому Украина ставит вопрос о возможности присоединения к ПДЧ.

    При этом, по словам Чалого, формат присоединения Украины к ПДЧ будет определяться на переговорах. "Это будет определяться путем диалога со странами НАТО. Сейчас проходят полноценные дипломатические консультации", - сообщил он, добавив, что все полномочия на проведение переговоров имеет МИД Украины.

    Присоединение к ПДЧ не влечет за собой автоматического вступления в НАТО, но является первым шагом к нему.

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