Около 150 польских грузовиков скопилось на польско-украинской границе

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Около 150 польских грузовиков с продуктами питания скопилось на границе с Украиной в пункте пропуска Корчева-Краковец, который блокируют жители Львовской области, требуя упрощения процедуры получения ими виз после вступления Польши в Шенгенскую зону, сообщили в среду польские СМИ.

Если для устранения затора легковые машины были отправлены в другие пограничные пункты, то в случае с польскими грузовиками этого сделать нельзя - транспорт, перевозящий продукты питания, должен пройти таможенный досмотр именно в пункте "Корчева - Краковец", где производится фитосанитарный пограничный контроль.

Жители приграничных населенных пунктов западной Украины перекрыли дороги на границе с Польшей, требуя от польских властей подписать договор о малом приграничном движении, что позволит им пересекать границу без шенгенских виз.

С 21 декабря граничащие с Украиной страны - Польша, Словакия и Венгрия - вошли в зону Шенгенского соглашения. Ранее жители Украины получали в эти страны бесплатные визы. Теперь стоимость виз составляет 35 евро, а требования для желающих получить визы в эти страны ужесточаются.

Первые акции протеста начались 11 января близ таможенных переходов "Рава-Русская" и "Краковец" и продолжают периодически повторятся по сегодняшний день.

Львовский облсовет 12 января направил правительству Польши обращение, в котором выразил озабоченность затягиванием подписания договора о малом приграничном движении, поскольку проект украинско-польского договора длительное время находился на согласовании в соответствующих ведомствах Польши, где находится и по сегодняшний день.

На прошлой неделе заместитель главы секретариата президента Украины Александр Чалый заявил, что Польша не выполняет достигнутые с Украиной договоренности по подписанию соглашения о малом приграничном движении.