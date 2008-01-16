Абитуриентов нужно тестировать не только на украинском - спикер Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости, Дмитрий Жмуцкий. Министерство образования Украины должно проводить единое тестирование абитуриентов, которое с 2008 года станет основным способом поступления в вузы страны, не только на государственном украинском языке, но и на русском, и крымскотатарском языках, заявил в среду председатель Верховного Совета Крыма Анатолий Гриценко.

"Думаю, решение Министерства образования Украины (о тестировании на украинском) было поспешным. Я направил министру письмо с просьбой, чтобы в Крыму тестирование проходило на русском", - сказал Гриценко, отвечая на вопросы журналистов.

По его мнению, тестирование на украинском создает неравные возможности для поступления в вузы. "Представьте, ребенок учился в русской школе - у нас, в Крыму 90 процентов школьников обучаются на русском языке - и вот его (собираются) уравнять с теми, кто учился на украинском языке", - сказал спикер парламента Крыма.

"Кто хочет сдавать (тестирование) на государственном языке - пожалуйста, нужно создать все условия. Но для тех, кто хочет сдавать на русском, тоже нужно создать все условия. Возможно, следовало бы разработать программу, чтобы (тестирование) сдавали и на крымскотатарском языке", - полагает Гриценко.