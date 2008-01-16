наверх
10.03.201800:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Новости Украины

    Абитуриентов нужно тестировать не только на украинском - спикер Крыма

    (обновлено: )1
    Минобразования Украины должно проводить единое тестирование абитуриентов, не только на государственном украинском языке, но и на русском, и крымскотатарском языках, заявил председатель Верховного Совета Крыма.

    СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости, Дмитрий Жмуцкий. Министерство образования Украины должно проводить единое тестирование абитуриентов, которое с 2008 года станет основным способом поступления в вузы страны, не только на государственном украинском языке, но и на русском, и крымскотатарском языках, заявил в среду председатель Верховного Совета Крыма Анатолий Гриценко.

    "Думаю, решение Министерства образования Украины (о тестировании на украинском) было поспешным. Я направил министру письмо с просьбой, чтобы в Крыму тестирование проходило на русском", - сказал Гриценко, отвечая на вопросы журналистов.

    По его мнению, тестирование на украинском создает неравные возможности для поступления в вузы. "Представьте, ребенок учился в русской школе - у нас, в Крыму 90 процентов школьников обучаются на русском языке - и вот его (собираются) уравнять с теми, кто учился на украинском языке", - сказал спикер парламента Крыма.

    "Кто хочет сдавать (тестирование) на государственном языке - пожалуйста, нужно создать все условия. Но для тех, кто хочет сдавать на русском, тоже нужно создать все условия. Возможно, следовало бы разработать программу, чтобы (тестирование) сдавали и на крымскотатарском языке", - полагает Гриценко.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине